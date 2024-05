Ex-elenco do Flamengo aparce reunido em jantar, sem Gabigol (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 11:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última quinta-feira (16), jogadores do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo icônico Flamengo de Jorge Jesus, se reencontram em uma reunião. Poucas horas antes, uma foto de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. Não demorou muito para que os comentários das fotos que foram postadas no Instagram de Arrascaeta, Gerson, Diego Ribas, Bruno Henrique, Diego Alves e Filipe Luís fossem tomadas por cobranças e alfinetadas da torcida ao atacante rubro-negro.

Time do Flamengo em 2019 (Foto: Reprodução / Instagram Diego Ribas)

A foto vazada de Gabigol em um churrasco vestido a camisa do Corinthians revoltou os torcedores do Flamengo na web. Os internautas alegaram ser inadmissível o jogador vestir a camisa de um dos rivais do clube e não pegou leve ao questionar a idolatria e espaço do jogador no elenco.

➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na mesma noite da foto de Gabigol, os jogadores e ex-jogadores do Flamengo que se reencontraram em uma reunião pessoal, publicaram a foto em seus perfis. Os torcedores notaram a ausência do camisa dez rubro-negro e alfinetaram muito o atleta nos comentários da foto de Diego Ribas (único jogador da foto que tem os comentários abertos) e em outras redes sociais.

Confira a cobrança da torcida do Flamengo;