Torcedores do Corinthians debocham de rubro-negros após foto de Gabigol: ‘Cadê a soberba?’

Suposta foto de Gabigol com camisa do Corinthians vazou nas redes sociais (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Uma suposta foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com a camisa do Corinthians, tomou as redes sociais na noite da última quinta-feira (17). A situação foi um prato cheio para os torcedores do Alvinegro, que não perdoaram os rubro-negros na web.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A foto foi divulgada pelo jornalista Luis Fabiani nas redes sociais. A assessoria do jogador afirma que a imagem não é verdadeira. Contudo, de acordo com o "ge", a diretoria do Flamengo entende a foto como real e já debate possíveis punições ao jogador.

No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta, que não se concretizou.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira", diz a nota da assessoria do atacante do Flamengo.

➡️Comentarista se irrita com foto de Gabigol com camisa do Corinthians: ‘Que p**** é essa?’

Veja os comentários dos torcedores do Corinthians: