Comentarista se irrita com foto de Gabigol com camisa do Corinthians: ‘Que p**** é essa?’

Foto de Gabigol com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais (Foto: Miguel Schincariol/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (16) ao ter uma suposta foto vazada com a camisa do Corinthians. Em live no "Youtube", o jornalista Renato Maurício Prado criticou a postura de Gabigol e pediu que a diretoria do Rubro-Negro tire a camisa 10 do jogador.

- Que p**** é essa, Gabriel? Que p**** é essa de vestir camisa do Corinthians? Eu ainda espero, inocente que sou, que essa foto possa ser uma montagem. A assessoria do Gabigol não se pronunciou até agora, o que me leva a crer que é verdade. Esse caso tem uma gravidade, que se não fosse verdade, imediatamente os assessores do Gabriel entrariam em contato - começou o jornalista.

- Esses jogadores tem titica na cabeça. O Gabigol quer sair do Flamengo. Ele diz que não, mas ele quer sair. O camisa 10 do Flamengo não tem o direito de colocar a camisa de um rival. A primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, se isso for confirmado, é tirar a camisa 10 dele. Acho que dar a 10 para ele foi um gatilho para ele começar a fazer essas merdas todas - completou.

A foto foi divulgada pelo jornalista Luis Fabiani nas redes sociais. No início do ano, o nome de Gabigol esteve vinculado ao Corinthians em uma possível negociação com o clube. O presidente do Alvinegro, Augusto Melo, chegou a afirmar que tinha conversas abertas pela contratação do atleta.

