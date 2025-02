Torcedores se surpreendem com anúncio de Felipe Melo na Globo: ‘Como assim?’

A Globo anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do ex-jogador Felipe Melo, que vai atuar no time de comentaristas da emissora. O ex-atleta estreia no Sportv ainda neste mês. A decisão do canal foi recebida com surpresa por torcedores nas redes sociais.

Ao longo da carreira, Felipe Melo passou por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, como Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Fluminense, Juventus-ITA e Inter de Milão-ITA. O ex-jogador soma importantes títulos, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

- Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite com este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time - disse Felipe Melo.

