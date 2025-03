Torcedores se revoltam com uniforme novo de gigante europeu

A revolta dos torcedores não é só com os resultados em campo do time. A insatisfação dos italianos com o Milan dessa vez foi por conta do uniforme novo, apresentado neste domingo (2), em partida pelo Campeonato Italiano.

Nos comentários da publicação que o camisa nova aparece pela primeira vez, é possível ver duas reclamações diferentes, mas quase sempre reclamações. Parte dos comentários se concentrou em cobrar um melhor rendimento do time, cobrando resultados positivos. A outra parte, claramente já insatisfeita com os resultados em campo, não perdoou nem o uniforme.

Comentários na publicação do Milan

- Camisa horrível, como o time.... quão baixo caímos.

- A camisa de Portugal é tão dolorosa quanto eles.

- É um absurdo não vestir a camisa rossonera... Aliás, talvez seja melhor assim, esses jogadores e esse clube não merecem vestir as cores do Milan.

- Parecemos Portugal ou Marrocos.. camisa indecente como todas as partidas que disputamos!!! Mas será que a tradicional camisa rossonera te dá tanto nojo??

Neste domingo (2), o Milan entrou em campo contra a Lazio, em partida válida pelo Campeonato Italiano, em casa. O jogo terminou em 2 a 1 para o time visitante. Os gols da partida foram marcados por Chukwueze para os rossoneros e Zaccagni e Pedro para os vencedores do dia.

Com esse resultado, o Milan chegou a sua terceira derrota seguida na liga, coincidentemente todas pelo mesmo placar, 2 a 1. O time está nesse momento na nona posição na tabela, com 41 pontos, nove de distância para a zona de classificação para a Champions League.

A próxima partida do time é contra o Lecce, fora de casa, neste sábado (8). O jogo será às 14h (de Brasília).