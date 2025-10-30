Torcedores se desesperam com lance de Vitor Roque em Palmeiras x LDU: 'Não acredito'

O Palmeiras construiu uma grande vantagem, ainda na primeira etapa, contra a LDU, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores. Com gols de Ramon Sosa e Bruno Fuchs, os comandados de Abel Ferreira abriram 2 a 0 nos primeiros 45 minutos. Apesar do resultado positivo, os torcedores detonaram a chance desperdiçada pelo atacante Vitor Roque.

Enquanto o placar ainda marcava 1 a 0 para o Verdão, aos 35 minutos, o atacante arrancou em velocidade e optou pela finalização, mesmo com dois companheiros livres de marcação, entrando na área. A bola acabou explodindo no zagueiro adversário e se perdeu pela lateral. A decisão, no entanto, revoltou aos palmeirenses nas redes sociais.

Após desperdiçar uma chance clara, os torcedores do Palmeiras detonaram a decisão de Vitor Roque. Na visão dos internautas, o atacante desperdiçou a oportunidade de virar o primeiro tempo, com três gols de vantagem. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Palmeiras precisa de mais um gol para levar o confronto para os pênaltis. Se construir um placar de quatro gols de diferença, a equipe comandada por Abel Ferreira garante a classificação para a grande final da Libertadores, ainda no tempo normal.