Lance polêmico em Palmeiras x LDU divide opiniões: 'Brutal'

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
22:19
Atualizado há 1 minutos
Flaco López reclama de pênalti contra a LDU (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
imagem cameraFlaco López reclama de pênalti contra a LDU (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Buscando uma virada histórica pela Libertadores, o Palmeiras começou pressionando a LDU, nesta quinta-feira (30), diante de sua torcida e abriu o placar aos 20 minutos, com o paraguaio Ramón Sosa. No entanto, nos primeiro minutos de jogo, o atacante Flaco López foi tocado dentro da área e reclamou de uma penalidade. Nas redes sociais, os torcedores dividiram opinião sobre o lance.

Logo aos 10 minutos, o atacante argentino se deslocava para receber a bola dentro da área e acabou levando um tranco nas costas. Imediatamente, os torcedores palmeirenses cobraram o árbitro Wilmar Roldán, que mandou o jogo seguir.

Na visão da maioria dos torcedores, o lance é interpretativo. Segundo alguns internautas, o atacante do Palmeiras se jogou para simular a penalidade. Na visão de outro torcedor, o pênalti é claro. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Palmeiras precisa balançar as redes em mais duas oportunidades para levar o confronto para os pênaltis. Se construir um placar com quatro ou mais gols de diferença, os comandados de Abel Ferreira garantem a classificação no tempo regulamentar.

Vitor Roque em ação em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores
Vitor Roque em ação em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

