Lance polêmico em Palmeiras x LDU divide opiniões: 'Brutal'

Buscando uma virada histórica pela Libertadores, o Palmeiras começou pressionando a LDU, nesta quinta-feira (30), diante de sua torcida e abriu o placar aos 20 minutos, com o paraguaio Ramón Sosa. No entanto, nos primeiro minutos de jogo, o atacante Flaco López foi tocado dentro da área e reclamou de uma penalidade. Nas redes sociais, os torcedores dividiram opinião sobre o lance.

Logo aos 10 minutos, o atacante argentino se deslocava para receber a bola dentro da área e acabou levando um tranco nas costas. Imediatamente, os torcedores palmeirenses cobraram o árbitro Wilmar Roldán, que mandou o jogo seguir.

Na visão da maioria dos torcedores, o lance é interpretativo. Segundo alguns internautas, o atacante do Palmeiras se jogou para simular a penalidade. Na visão de outro torcedor, o pênalti é claro. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Palmeiras precisa balançar as redes em mais duas oportunidades para levar o confronto para os pênaltis. Se construir um placar com quatro ou mais gols de diferença, os comandados de Abel Ferreira garantem a classificação no tempo regulamentar.