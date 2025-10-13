Líder do Brasileirão, o Palmeiras segue com desfalques importantes durante a Data Fifa, justamente em meio a uma sequência decisiva na competição. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira tem cinco jogadores convocados, incluindo os titulares Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Flaco López.

Os argentinos não são considerados titulares e devem permanecer como opção no banco de reservas diante de Porto Rico, na noite da próxima terça-feira (14), nos Estados Unidos. No mesmo dia, o capitão Gustavo Gómez enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, capital do país asiático. Devido ao horário dos confrontos e do tempo de deslocamento, o grupo está praticamente descartados do jogo contra o Red Bull Bragantino.

Além do trio, Facundo Torres e Emiliano Martínez foram chamados por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai. Em partida disputada na Malásia, nesta manhã, o volante atuou durante os 90 minutos, enquanto o atacante, autor de um dos gols da vitória por 2 a 1, foi substituído nos minutos finais.

Ambos são aguardados no Brasil antes do próximo compromisso alviverde, e a tendência é que estejam à disposição no banco de reservas.

Atacante do Palmeiras, Facundo Torres comemora gol do Uruguai (Foto: Reprodução/Uruguai)

Palmeiras lidera corrida pelo Brasileirão

Desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras engatou ótima sequência no Brasileirão, liderado principalmente pela dupla formada por Flaco López e Vitor Roque. Os resultados, inclusive, fizeram o Verdão ultrapassar Flamengo e Cruzeiro na tabela de classificação.

Atualmente, o Palmeiras soma 56 pontos, três a mais que os cariocas, que têm o mesmo número de partidas. O Cruzeiro, com 27 jogos, aparece logo atrás, com 52 pontos. Grande sensação da competição, o Mirassol fecha o G-4, com 46.

O Palmeiras tem na Copa Libertadores outra chance de título na temporada. Nas semifinais do torneio, o clube enfrenta a LDU e decide a vaga na final no Allianz Parque. Do outro lado da chave, Flamengo e Racing disputam a outra vaga na decisão.