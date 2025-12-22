Torcedores relembram fala de Cazé após Vasco x Corinthians: 'Aguenta'

O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no último domingo (21), dentro do Maracanã, e assim, levantou a taça da Copa do Brasil de 2025. Após o resultado, torcedores do clube paulista relembraram uma fala de Casimiro Miguel, da Cazé TV, sobre o meia Breno Bidon.

Antes do primeiro confronto da decisão, o influenciador realizou uma crítica ao jogador do Timão. Cazé chegou a classificar o atleta como supervalorizado por parte dos torcedores do clube paulista e da mídia.

— Gostaria muito que o Bidon mostrasse o que as pessoas pensam que ele joga. Até agora, mostrou muito pouco. Acho que ele tem uma grife, mas não consegue ser constante. As pessoas falam que ele é craque, que joga pra cara***, mas não consegue fazer dois jogos seguidos — disse o influenciador.

Acontece, que Breno Bidon foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Vasco na final da Copa do Brasil. Diante do cenário, torcedores do Timão relembraram a fala de Cazé e aproveitaram o momento para realizarem provocações. Veja abaixo:

Como foi Vasco x Corinthians

Texto por: Márcio Dolzan

Era de se esperar que, depois do jogo truncado na ida, Vasco e Corinthians fariam uma finalíssima de Copa do Brasil mais movimentada. E, ainda que não tenha sido de muitas emoções, os primeiros 48 minutos fizeram jus a uma decisão.

Bem ao estilo do seu treinador, o Corinthians de Dorival Júnior começou priorizando a solidez defensiva. O time formou com quatro jogadores em linha na defesa, dando quase nenhum espaço para a movimentação de Andrés Gomez, Coutinho, Rayan ou Nuno Moreira.

Ao mesmo tempo, a equipe paulista tinha como arma ofensiva os passes para Memphis e os lançamentos para Yuri Alberto. Nada muito inovador, mas que aos 18 minutos se mostrou prático. Foi quando Matheuzinho recebeu lançamento da esquerda na intermediária direita, e imediatamente lançou no outro lado para Yuri Alberto; o atacante enquadrou o corpo e bateu com categoria no canto esquerdo de Léo Jardim, abrindo o marcador.

Os minutos que se seguiram foram os mais tensos para o Vasco no primeiro tempo. Porque o time sentiu, começou a apressar jogadas e ficou no limiar de levar o segundo da mesma forma que tomara o primeiro — Yuri Alberto recebeu novo lançamento, mas bateu torto e por cima.

A partir dos 30, o Vasco se reencontrou. Com Paulo Henrique e Rayan buscando jogadas pela extrema direita, o time de Fernando Diniz se deu conta de que, para vencer a linha de quatro defensores do Corinthians, o jeito era explorar as alas e os cruzamentos.

E foi assim, mas pelo outro lado do campo, que o time carioca chegou ao empate. Aos 40, Raniele errou passe no meio-campo, Andrés Gómez avançou pela esquerda e cruzou no segundo pau para Nuno Moreira, de cabeça, deixar tudo igual.

O jogo retornou mais aberto no segundo tempo. Novamente explorando os flancos, com Paulo Henrique e Puma Rodriguez, o Vasco passou os primeiros 15 minutos fustigando o Corinthians. E correndo o risco de, tal qual no primeiro gol, ser pego no contrapé.

Foi o que aconteceu aos 18. Em contragolpe de três corintianos contra dois vascaínos, Matheuzinho lançou Yuri Alberto na direita, que cruzou à meia-altura para Memphis fazer 2 a 1.

A partir daí, o Vasco foi até o fim do jogo na base da insistência. Vegetti, GB e Tchê Tchê entraram. Depois, Matheus França e David. Mas a tentativa de abafa de Fernando Diniz não foi páreo para superar a tática de Dorival Júnior.