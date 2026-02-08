O América do México encaminhou a contratação do meia Lima, do Fluminense, neste sábado (7). O jogador será cedido por uma temporada, com opção de compra fixada ao fim do ano. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao atleta.

Lima, com isso, não irá a campo com a equipe neste domingo (8). O Fluminense receberá o Maricá, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor pode ser campeão da Taça Guanabara.

Muitos torcedores do Fluminense foram até as redes sociais manifestar gratidão pela passagem de Lima pelo Tricolor das Laranjeiras. Veja os comentários abaixo:

Lima tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027 (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Veja comentários sobre Lima

Lima pelo Fluminense

Lima chegou ao Fluminense em 2023, vindo do uma longa trajetória no Ceará. Durante o período em Laranjeiras, se destacou pela polivalência, atuando em diferentes funções no meio de campo e até como zagueiro.

Em sua primeira temporada pelo clube das Laranjeiras, conquistou a Libertadores e o Campeonato Carioca, levantando a taça da Recopa no ano seguinte. Pelo Flu, soma 168 partidas, 16 gols e sete assistências.

O América do México dedicou atenção ao mercado brasileiro e nos últimos dias fechou a contratação de Raphael Veiga, ex-Palmeiras. Os moldes são os mesmos das tratativas por Lima. Na última partida, o Flu empatou com o Bahia fora de casa - veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

