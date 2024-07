Torcedores reagem à possível contratação de Balotelli pelo Corinthians: ‘Caos desgraçado’

(Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 09/07/2024

Com a iminente chegada da janela de transferências, que abre nesta quarta-feira (10), diversos jogadores são especulados no Corinthians. O nome da vez é o atacante Mário Balotelli, que possui contrato com o Adana Demispor, da Turquia, até junho deste ano.

O clube paulista, inclusive, já teria realizado duas reuniões para tratar do interesse com representantes do atleta italiano. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

Com 33 anos de idade, Balotelli disputou 16 partidas na última edição do Campeonato Turco e marcou sete gols. O Adana tinha a possibilidade de estender o vínculo com Balotelli até a metade de 2025, mas, a princípio, optou por não exercer a cláusula.

Nas redes sociais, torcedores comentaram sobre o interesse do Corinthians em Balotelli, que disputou a Copa do Mundo de 2014 com a seleção da Itália. Confira algumas reações.

Números de Bolotelli nas últimas três temporadas - dados Sofascore

70 jogos (51 titular)

32 gols

5 assistências

120 mins p/ participar de gol

60% conversão de chances claras

252 finalizações (98 no gol)

66 passes decisivos

127 faltas sofridas