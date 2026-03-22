Torcedores reagem á mudanças na escalação do Corinthians: 'Um a menos'

Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (21), ás 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá 3 desfalques, culminando em mudanças na escalação.

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O atacante Kaio César, que foi diagnosticado com um edema na coxa direita e não estará á disposição. Além do atacante, o volante Allan, pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, por isso, não poderá atuar por força contratual. Por fim, o lateral Hugo Faria, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito em fevereiro, e o goleiro Felipe Longo, com estiramento no ligamento do cotovelo direito, também estão de fora.

➡️Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Flamengo

Nas redes sociais, os torcedores não perdoaram a escalação que o Timão divulgou. Estando escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Veja:

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Veja os comentários:

Como chegam os times?

Este será o segundo duelo entre as equipes em 2026. O primeiro foi a final da Supercopa Rei, que aconteceu no dia 1° de fevereiro, terminando com vitória e título para o Timão, com placar final de 2 a 0. Na ocasião, Gabriel Paulista marcou no início e Yuri Alberto sacramentou a conquista no final do jogo. A partida também marcou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo, vindo do West Ham, da Inglaterra.

Partida entre Flamengo x Corinthians, válida pela Supercopa do Brasil (Foto: Naiara Rodrigues/Gazeta Press)

Histórico do confronto

O confronto entre Corinthians e Flamengo carrega equilíbrio histórico, mas com leve vantagem rubro-negra. Em 125 partidas disputadas entre as equipes em todas as competições, o clube carioca soma 55 vitórias, contra 45 do Alvinegro, além de 25 empates.

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Quando o recorte leva em consideração o mando de campo, o cenário se altera. Atuando em casa, o Corinthians leva vantagem: em 64 jogos, venceu 31 vezes, contra 19 triunfos do Flamengo e 14 empates. Já nos duelos realizados no Rio de Janeiro, o domínio é do Rubro-Negro, que conquistou 36 vitórias em 60 partidas, enquanto o Timão venceu 13 vezes, além de 11 empates.

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