Brasileirão: Vidente crava resultado de Corinthians x Flamengo

Corinthians e Flamengo se enfrentam, neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. O cartomante Maurício, do canal "Fanátticos", fez uma tiragem de cartas de tarot e apontou que o Timão irá vencer o Rubro-Negro.

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+ Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Este será o segundo duelo entre as equipes em 2026. O primeiro foi a final da Supercopa Rei, que aconteceu no dia 1° de fevereiro, terminando com vitória e título para o Timão, com placar final de 2 a 0. Na ocasião, Gabriel Paulista marcou no início e Yuri Alberto sacramentou a conquista no final do jogo. A partida também marcou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo, vindo do West Ham, da Inglaterra.

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Flamengo e Corinthians são patrocinados por bets (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Onde assistir Corinthians x Flamengo?

O confronto, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere, Record e Cazé TV. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Histórico do confronto

O confronto entre Corinthians e Flamengo carrega equilíbrio histórico, mas com leve vantagem rubro-negra. Em 125 partidas disputadas entre as equipes em todas as competições, o clube carioca soma 55 vitórias, contra 45 do Alvinegro, além de 25 empates.

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Quando o recorte leva em consideração o mando de campo, o cenário se altera. Atuando em casa, o Corinthians leva vantagem: em 64 jogos, venceu 31 vezes, contra 19 triunfos do Flamengo e 14 empates. Já nos duelos realizados no Rio de Janeiro, o domínio é do Rubro-Negro, que conquistou 36 vitórias em 60 partidas, enquanto o Timão venceu 13 vezes, além de 11 empates.