Torcedores reagem à escalação do Fluminense: 'De novo não'
Fluminense enfrenta o Atlético-MG pela 8ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Freytes de volta e Castillo titular; veja a escalação do Fluminense
Fluminense
Atlético-MG está escalado com surpresas para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão
Atlético Mineiro
Zagueiro retorna a lista de relacionados do Fluminense para partida contra o Atlético-MG
Fluminense
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O time titular do tricolor conta com novidades, Castillo será titular pela primeira vez. John Kennedy saiu com dores contra o Vasco e será preservado no banco. Freytes de volta após corte na testa. Guga e Arana titulares pelas laterais. Nas redes sociais, tricolores não receberam bem a notícia de Freytes de volta. Veja os comentários:
Veja os comentários:
Escalação do Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta e Savarino; Canobbio e Castillo.
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Como chegam os times?
O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.
➡️Astro do Basquete rasga o verbo sobre Neymar na Copa
Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.
🤑 Aposte em Fluminense x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias