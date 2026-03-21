Torcedores reagem à escalação do Fluminense: 'De novo não'

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

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O time titular do tricolor conta com novidades, Castillo será titular pela primeira vez. John Kennedy saiu com dores contra o Vasco e será preservado no banco. Freytes de volta após corte na testa. Guga e Arana titulares pelas laterais. Nas redes sociais, tricolores não receberam bem a notícia de Freytes de volta. Veja os comentários:

Veja os comentários:

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta e Savarino; Canobbio e Castillo.

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Freytes durante partida contra o Athletico-PR no estádio Maracanã pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Como chegam os times?

O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.

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Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.

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