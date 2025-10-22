Sem Leo Ortiz e com Carrascal entre os titulares, o Flamengo divulgou a escalação para o jogo de ida da semifinal contra o Racing, pela Libertadores. A bola rola às 21h30 desta quarta-feira (22), no Maracanã.

Em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), o Fla chega com moral para o duelo após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras no final de semana, que o deixou na cola da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa para o primeiro compromisso das semifinais.

Escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. O zagueiro Leo Ortiz era dúvida por ter sofrido um estiramento do ligamento do tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, mas foi relacionado e está no banco.

Outra presença que não era confirmada era a de De la Cruz, que não jogou contra o Alviverde, mas está disponível contra o time argentino.

Confira a escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Luiz Araújo e Pedro.

Jogadores do Flamengo celebram classificação contra Estudiantes (Foto: Luis Robayo/AFP)

Onde assistir e escalações de Flamengo x Racing pela Libertadores

FLAMENGO X RACING

Libertadores - Jogo de ida das semifinais

📆 Data e horário: quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo, Paramount+ e GE TV

🟨 Arbitragem: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

📺 VAR: Calos Orbe (EQU)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Colombo, Sosa, Marcos R, Martirena; Zuculini, Rojas e Almendra; Conechny, Solari e Martínez.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.