Leonardo Jardim vira assunto após Flamengo x Remo: '10x mais'

Samuel Lino foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Remo, por 3 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, os elogios ao atacante vieram sempre acompanhados por outro personagem: Leonardo Jardim. Rubro-negros parabenizam o treinador por potencializar as atuações de Samu Lino desde que assumiu o comando técnico.

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Flamengo tem atuação segura, bate o Remo e entra no G4

O Flamengo fez o necessário diante do Remo para entrar pela primeira vez no G4 do Brasileirão de 2026. Em jogo tranquilo e com brilho coletivo, o Rubro-Negro bateu o Leão Azul por 3 a 0, com gols de Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo, diante de um Maracanã lotado e que festejou mais uma atuação segura e intransponível na defesa.

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Este foi o quarto jogo do técnico Leonardo Jardim. Sob seu comando, o Flamengo soma três vitórias e um empate - ocorrido na final do Cariocão, que terminou em título para o clube -, além de oito gols marcados e nenhum sofrido, o que evidencia a evolução desde a chegada do português, substituto de Filipe Luís.

Classificação:

Com a vitória, o time de Jardim saltou para a quarta colocação, com 13 pontos, a três dos líderes Palmeiras e São Paulo - o Verdão lidera por ter dois gols a mais de saldo - e com um jogo a menos em relação a ambos.

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Próximo jogo:

Após a vitória, o Flamengo volta a campo apenas no domingo (22), às 20h30 (de Brasília), para visitar o Corinthians na Neo Química Arena, em uma espécie de revanche da Supercopa do Brasil, disputada em janeiro e que terminou com título paulista.