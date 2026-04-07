Marcos Braz manda a real sobre atual fase de Gabigol: 'Ainda tem tempo'

Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, analisou o o atual momento do atacante Gabigol, no Santos. Ao Lance!, o antigo chefe do camisa 9 lamentou a má fase do jogador e declarou torcer para uma recuperação da carreira.

continua após a publicidade

➡️ Marcos Braz vê saída de Filipe Luís do Flamengo ligada a 'carinho' com gestão anterior

Além disso, Marcos Braz também falou sobre a importância da passagem do atacante no Flamengo. No Rubro-Negro Gabigol foi multicampeão sendo decisivo em títulos importantes da história recente do clube.

— Acho que todo mundo sabe qual foi a importância do Gabigol para aquele grupo. Ele foi um jogador que fez gols em três finais da Libertadores, sendo que duas nós ganhamos. Então, o coloca como um dos grandes da história do futebol é o que ele fez dentro de campo. O Flamengo foi muito importante para ele, assim como o contrário — iniciou o ex-dirigente, antes de completar.

continua após a publicidade

— O futebol não se desaprende. Outros grandes jogadores também tiveram problemas na carreira. Por momentos longos ainda. Quando o Gabigol não estava em um momento bom, ele fez dois gols contra o Atlético-MG em uma final. Ainda tem tempo para ele retomar a carreira. Não teve uma lesão grave. Precisa só voltar. Acho que é bom para o futebol um jogador como ele dar certo — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol chega e saída do Flamengo

O camisa 9 chegou ao Flamengo em 2019. Logo no primeiro ano, ele foi decisivo no título da Libertadores ao marcar dois gols na decisão do torneio. Este foi só o início da tragetória vitoriosa. Ao todo, foram 13 títulos conquistados: Copa Libertadores da América (2019 e 2022), Recopa Sul-Americana (2020), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).

continua após a publicidade

Depois de deixar o Rubro-Negro, o atacante não conseguiu chegar perto do protagonismo que teve no clube carioca. O primeiro destino foi o Cruzeiro, onde colecionou momentos de instabilidade e não conseguiu se firmar como um titular absoluto do ataque celeste.

Após um ano no clube mineiro, o jogador chegou ao Santos nesta temporada. Deste então, Gabigol busca reencontrar a melhor forma física e técnica no clube que é seu formador.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável