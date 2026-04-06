À espera de Diniz, técnico do Sub-20 comanda treino do Corinthians
William Batista liderou a atividade no CT Dr. Joaquim Grava antes da estreia na Libertadores
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O Corinthians deu início, nesta segunda-feira (6), à preparação para a estreia na Libertadores. No CT Dr. Joaquim Grava, o treino foi comandado por William Batista, técnico do Sub-20.
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Os jogadores que tiveram mais de 45 minutos em campo contra o Internacional fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do grupo participou de atividades físicas no campo após exercícios de força na academia.
Durante o treinamento, William Batista conduziu exercícios de progressão com foco em confrontos e transições de três contra dois, além de um jogo em espaço reduzido e finalizações com cruzamentos.
O técnico estava no Rio de Janeiro para o duelo do Sub-20 diante do Botafogo, mas foi chamado às pressas para comandar a atividade no CT. Agora, o treinador retorna aos trabalhos na base, visto que Fernando Diniz, já anunciado, passa a comandar os treinos no Corinthians nesta terça-feira (07).
O Corinthians enfrenta o Platense na quinta-feira (9), às 21h, no Estádio Ciudad de Vicente López, pela estreia na Libertadores.
Quem é William Batista?
Aos 32 anos, o treinador tem passagens pelo Sub-20 de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América Mineiro, onde também comandou o elenco profissional, tendo sido vice-campeão mineiro.
Pelo Sub-20 do Corinthians, o treinador comandou a equipe em 13 partidas, com ste vitórias, três empates e três derrotas.
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