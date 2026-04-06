O Corinthians deu início, nesta segunda-feira (6), à preparação para a estreia na Libertadores. No CT Dr. Joaquim Grava, o treino foi comandado por William Batista, técnico do Sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os jogadores que tiveram mais de 45 minutos em campo contra o Internacional fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do grupo participou de atividades físicas no campo após exercícios de força na academia.

Durante o treinamento, William Batista conduziu exercícios de progressão com foco em confrontos e transições de três contra dois, além de um jogo em espaço reduzido e finalizações com cruzamentos.

continua após a publicidade

O técnico estava no Rio de Janeiro para o duelo do Sub-20 diante do Botafogo, mas foi chamado às pressas para comandar a atividade no CT. Agora, o treinador retorna aos trabalhos na base, visto que Fernando Diniz, já anunciado, passa a comandar os treinos no Corinthians nesta terça-feira (07).

O Corinthians enfrenta o Platense na quinta-feira (9), às 21h, no Estádio Ciudad de Vicente López, pela estreia na Libertadores.

William Batista comandou treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/ Ag. Corinthians)

Quem é William Batista?

Aos 32 anos, o treinador tem passagens pelo Sub-20 de Red Bull Bragantino, Vasco da Gama e América Mineiro, onde também comandou o elenco profissional, tendo sido vice-campeão mineiro.

continua após a publicidade

Pelo Sub-20 do Corinthians, o treinador comandou a equipe em 13 partidas, com ste vitórias, três empates e três derrotas.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.