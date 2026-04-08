Palmeiras confirma escalação com desfalques para estreia na Libertadores

O Palmeiras divulgou a escalação para a estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Junior Barranquilla, em Cartagena, na Colômbia. O confronto acontece no Estádio Olímpico, a partir das 21h30 (de Brasília).

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Com as lesões de Piquerez e Jefté, o jovem Arthur segue como titular da equipe de Abel Ferreira e faz sua primeira partida em competições continentais. O uruguaio foi submetido a cirurgia no tornozelo após lesão na Data Fifa, enquanto seu substituto imediato convive com problemas musculares.

O capitão Gustavo Gómez, Murilo e Giay completam o sistema defensivo do Palmeiras para o duelo. Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de volantes, com Mauricio, Jhon Arias e Allan mais à frente. Flaco López, artilheiro da temporada, completa a equipe.

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Os atacantes Vitor Roque e Paulinho seguem sob cuidados do departamento médico e são desfalques nesta noite, assim como os laterais Piquerez e Jefté.

O Palmeiras inicia a atual edição da Libertadores com a meta de repetir o desempenho da fase de grupos de 2025, quando teve 100% de aproveitamento. Ao mesmo tempo, tenta evitar o desfecho da última participação, encerrada com derrota por 1 a 0 para o Flamengo na final, disputada em Lima.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Allan e Jhon Arias; Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Khellven, Ramón Sosa, Lucas Evangelista, Luighi, Riquelme Fillipi, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.

Jhon Arias em partida com a camisa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

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Grupo e calendário do Palmeiras

08/04: Junior Barranquilla x Palmeiras - Estádio Olímpico Jaime Morón León

16/04: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque

29/04: Cerro Porteño x Palmeiras - La Nueva Olla

05/05: Sporting Cristal x Palmeiras - Estádio Nacional do Peru

20/05: Palmeiras x Sporting Cristal - Allianz Parque

28/05: Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque

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