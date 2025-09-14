Torcedores não perdoam titular do Atlético-MG contra o Santos: ‘Futebol em declínio’

Com Hulk e Neymar em campo, o Atlético-MG ficou no empate em 1 a 1 com o Santos pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Igor Gomes abriu o placar para a equipe mineira e Tiquinho Soares empatou para o Peixe, em cobrança de pênalti. Com o resultado, as equipes seguem separadas por dois pontos na tabela de classificação.

Após a partida, os atleticanos condenaram o zagueiro Lyanco, no lance que gerou a penalidade para o adversário. Aos 39 minutos da segunda etapa, com a vitória parcial no placar, o defensor tentou afastar a bola e acabou tocando o atacante Toquinho Soares, dentro da área.

Nas redes sociais, os internautas destacaram que o jogador precisa estar mais atento durante as partidas. Confira as reações abaixo.

Com o empate, o Galo estacionou na 13ª posição, com 25 pontos somados. Nesta quarta-feira (17), a equipe encara o Bolívar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o Peixe, segue na 15ª colocação, com 23 pontos e terá um clássico com o São Paulo, na próxima rodada do Brasileirão.

Como foi Atlético-MG x Santos?

O clima pré-jogo sugeria uma partida amistosa no segundo confronto da história entre Atlético-MG e Santos na Arena MRV. No entanto, a realidade dentro de campo mostrou outra história.

Antes da partida, os filhos do atleticano Hulk tietaram Neymar no gramado e eternizaram o momento com uma foto.

O camisa 10 era presença aguardada não apenas pela torcida do Santos, mas também pelos admiradores do futebol do capitão da Seleção. Neymar, que já declarou não gostar de atuar em gramado sintético — piso do palco do jogo deste domingo (14), em Belo Horizonte, atraiu olhares desde o aquecimento.

O Peixe dominou as ações no primeiro tempo, mas a torcida santista levou um susto logo aos 40 segundos, quando Neymar caiu no gramado sentindo o tornozelo. O atacante precisou reforçar a proteção no local com uma “botinha”.

Alvo de faltas duras, o camisa 10 ainda reclamou de um pênalti logo aos cinco minutos, em lance com Scarpa, após tentativa de finalização. O árbitro Bruno Arleu de Araújo, porém, mandou o jogo seguir.

O Atlético respondeu em chute rasteiro de Cuello, defendido pela zaga santista. O atacante Lautaro também levou perigo: primeiro, acionou João Schmidt, que dominou e chutou para a bola explodir na defesa; depois, serviu Neymar, que desperdiçou uma chance clara de gol.

Tiquinho Soares empata o jogo para o Santos diante do Atlético-MG. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Galo passou a pressionar de forma mais efetiva a partir dos 30 minutos, com Rony comandando o ataque pelos lado direito; Arana e Hulk também tentaram finalizar.

Sampaoli reencontrou o Santos após quase dois anos. O treinador voltou a ser cogitado pelo clube em duas ocasiões recentes, depois das demissões de Pedro Caixinha e Cléber Xavier, mas o excesso de exigências e a fama de “difícil de lidar nos bastidores” pesaram para o fim das negociações.

Substituto de Cuca, o argentino estreou no comando do Atlético-MG na última quinta-feira (11), na derrota para o rival Cruzeiro, que culminou na eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil.

Este domingo (14) marcou o primeiro contato de Sampaoli com a torcida do Galo. Em sua primeira passagem, durante a pandemia, ele dirigiu o time sem público nos estádios.

No intervalo, o treinador promoveu duas mudanças: Alexsander e Igor Gomes entraram nas vagas de Fausto Vera e Rony, já que o time da casa esteve abaixo das expectativas no primeiro tempo.

A etapa final começou movimentada, com o Atlético pedindo pênalti por toque de mão de João Schmidt, mas a arbitragem entendeu que a infração ocorreu fora da área e não marcou.

Pouco depois, Gabriel Brazão se chocou com Igor Gomes e sofreu um galo na cabeça, mas optou por permanecer em campo, utilizando uma touca de proteção.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos, tempo aproveitado por Neymar para conversar com Hulk sobre as constantes faltas cometidas pelo time atleticano. No primeiro tempo, o camisa 10 do Santos já havia discutido com Lyanco, sendo necessária a intervenção da arbitragem para conter os ânimos.

O clima ficou ainda mais tenso com a expulsão de Zé Ivaldo, que recebeu o segundo cartão amarelo. O zagueiro, autor de um dos gols da vitória santista por 2 a 0 no primeiro turno, havia defendido o Cruzeiro na temporada passada. Por isso, ao deixar o gramado, foi alvo de forte pressão e vaias da torcida adversária.

Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou pela entrada de Adonis Frías e promoveu mais uma estreia. Lautaro Días e Victor Hugo também são recém-chegados ao Santos. Guilherme deixou o gramado para que o time se recompusesse defensivamente.

O Atlético-MG, que parecia frágil e ainda sentindo a eliminação para o maior rival, aproveitou o momento de instabilidade do Santos e ganhou confiança para atacar. Hulk assustou de cabeça, enquanto Arana buscava Cuello na grande área.

O gol que abriu o placar saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em belo cruzamento de Scarpa, Igor Gomes, que havia entrado no intervalo na vaga de Rony, se desmarcou de Igor Vinícius e bateu rasteiro para o fundo da rede: 1 a 0 Galo.

Minutos depois, o goleiro Gabriel Brazão passou a sentir um mal-estar em decorrência do forte choque na testa e não conseguiu continuar na partida. Ele deixou o campo de ambulância, sendo substituído por Diógenes.