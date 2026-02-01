Titular do Corinthians imita dança de Paquetá após Supercopa, e vídeo viraliza

Matheuzinho, do Corinthians, teve um vídeo viralizado na internet neste domingo (1°). O jogador do Timão fez uma dança muito parecida com a de Paquetá, que ficou famosa mundo afora. Confira a reação dos torcedores com a atitude do jogador corintiano.

continua após a publicidade

➡️ Mosaicos em Flamengo x Corinthians viralizam: 'Absurdos'

Enquanto muitos torcedores entenderam que a dança de Matheuzinho foi uma provocação ao jogador do Flamengo, corintianos responderam dizendo que essa é uma comemoração característica do atleta alvinegro.

➡️ Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após derrota em final

Elenco do Corinthians levanta a taça da Super Copa Rei (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Torcedores do Flamengo se revoltam com Lucas Paquetá: 'Coisa de doido'

O meia do Flamengo, Lucas Paquetá, que se tornou a contratação mais cara da história da equipe Rubro Negra, perdeu uma chance clara de gol em sua reestreia pela equipe carioca. Durante a decisão, o camisa 20 ficou cara a cara com Hugo Souza, mas acabou mandando a bola por cima do gol.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo apontam culpado por gol do Corinthians: 'Inacreditável'

Diante do cenário, torcedores do clube carioca não perdoaram o erro do jogador. O lance aconteceu nos acréscimos da segunda etapa. O cronômetro marcava 48 minutos quando Ayrton Lucas cruzou uma bola em direção à área do Timão.

Após um bate e rebate, a bola sobrou nos pés de Lucas Paquetá, livre, equilibrado e dentro da pequena área para finalizar. Contudo, o meia pecou na finalização e isolou a bola. O arremate revoltou os torcedores do Flamengo.