Com três rodadas para o fim do Brasileirão 2024, Athletico-PR, Fluminense e Grêmio ainda não garantiram a permanência na elite do futebol brasileiro. Após os empates na 35ª rodada, o Furacão e o Tricolor carioca somaram apenas um ponto e continuam perto do Z4, já o Tricolor sulista joga nesta quarta-feira (27) e precisa da vitória contra o Cruzeiro. Em votação no canal de WhatsApp do Lance!, os brasileiros cravaram o gigante a cair para a Série B de 2025.

Na enquete, 84,5% dos torcedores brasileiros acreditam que o Fluminense será o gigante a cair para a Série B de 2025. O atual campeão da Libertadores começou o ano bem, com a conquista da Recopa, mas o mesmo não foi visto no Campeonato Brasileiro. No final da tabela, desde a quarta rodada do torneio, o Tricolor está a uma posição da zona de rebaixamento, na 16ª colocação e com 39 pontos, em 35ª partidas disputadas.

Em relação aos outros clubes, o Athletico-PR foi o segundo mais escolhido entre os torcedores, com apenas 11% dos votos. O Furacão está com dois pontos a mais que o Fluminense, na 14ª posição do Brasileirão. Já com um jogo a menos, o Grêmio recebeu apenas 5% dos votos na enquete do Lance!. O Tricolor enfrenta, nesta quarta-feira (27), o Cruzeiro e tem chances de avançar quatro colocações na tabela, caso conquiste a vitória.

Próximos jogos dos clubes no Brasileirão

Athletico-PR

36ª rodada: Athletico-PR x Fluminense - 01.12.2024 - 18h30

37ª rodada: Athletico-PR x Bragantino - 05.12.2024 - 20h

38ª rodada: Atlético-MG x Athletico-PR - 08.12.2024 - 16h

Fluminense

36ª rodada: Athletico-PR x Fluminense - 01.12.2024 - 18h30

37ª rodada: Fluminense x Cuiabá - 05.12.2024 - 20h

38ª rodada: Palmeiras x Fluminense - 08.12.2024 - 16h

Grêmio

35ª rodada: Cruzeiro x Grêmio - 27.11.2024 - 21h

36ª rodada: Grêmio x São Paulo - 01.12.2024 - 16h

37ª rodada: Vitória x Grêmio - 04.12.2024 - 20h

38ª rodada: Grêmio x Corinthians - 08.12.2024 - 16h