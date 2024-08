Torcedores do Vasco não perdoam má atuação de jogador: ‘Peladeiro terrível’

Torcida do Vasco, durante partida contra Athletico-PR, em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro

O Athletico-PR abriu o placar sobre o Vasco em São Januário pela 24ª rodada do Brasileirão, com gol de Gabriel. Com uma má atuação no primeiro tempo, os torcedores não perdoaram algumas chances claras de gols perdidos pelo colombiano Emerson Rodríguez.

Emerson Rodriguez, jogador do Vasco, durante partida contra o Athletico-PR, em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador entrou no lugar de David, diagnosticado com celulite facial, e não vem agradando os torcedores cruz-maltino. Confira as reações:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 26 de agosto de 2024, às 21h

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislaul (RS)

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Emerson Rodríguez, Adson e Vegetti.

ATHLETICO-PR (Técnico: Martín Varini)

Léo Link; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel e Gabriel; Erick, Christian e João Cruz; Nikão, Canobbio e Mastriani.