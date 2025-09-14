menu hamburguer
Ceará

Ceará está escalado para visitar o Vasco no Brasileirão

Vovô encara o Cruz-Maltino neste domingo

Ceará enfrenta o Vasco neste domingo (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraCeará enfrenta o Vasco neste domingo (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/09/2025
19:34
O Ceará está escalado para o duelo deste domingo (14) com o Vasco, em São Januário, às 20h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que enfrentará os cariocas.

O treinador tem o desfalque do meia Lucas Mugni, que apresentou uma lesão na coxa direita. Em seu último jogo, na Arena Castelão, o Alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Juventude.

Buscando um triunfo para se distanciar ainda mais do Z4, o Ceará está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.

Do outro lado, o Vasco vem de classificação diante do Botafogo nas quartas da Copa do Brasil. Na última rodada da Série A, o time de Fernando Diniz visitou o Sport e venceu por 3 a 2. A equipe tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho e Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

FICHA TÉCNICA
VASCO X CEARÁ
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho e Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.

