Vasco

Vasco está definido para enfrentar o Ceará; veja escalação

Gigante da Colina enfrenta o Ceará neste domingo (14), em São Januário

Diniz, técnico do Vasco, no jogo contra o Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Dia 14/09/2025
19:33
O Vasco da Gama está escalado para encarar o Ceará pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília) em São Januário. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com três desfalques importantes. Hugo Moura está suspenso e será substituído por Robert Renan, recém-chegado nesta janela de transferências. Além dele, Tchê Tchê e Lucas Piton, que saíram lesionados na última partida contra o Botafogo, também estão fora. Com isso, Matheus Carvalho assume o meio-campo na vaga de Tchê Tchê, enquanto Puma Rodríguez será o substituto de Piton na lateral.

ESCALAÇÃO DO VASCO:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Matheus Carvalho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Tchê Tchê durante partida contra o Botafogo pela Copa Do Brasil 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Ceára também esta definido para a partida. O zagueiro William Machado volta de lesão e reforça a equipe.

ESCALAÇÃO DO CEARÁ

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Técnico: Léo Condé).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CEARÁ
23ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

