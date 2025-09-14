Vasco está definido para enfrentar o Ceará; veja escalação
Gigante da Colina enfrenta o Ceará neste domingo (14), em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama está escalado para encarar o Ceará pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11), às 20h30 (de Brasília) em São Januário. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com três desfalques importantes. Hugo Moura está suspenso e será substituído por Robert Renan, recém-chegado nesta janela de transferências. Além dele, Tchê Tchê e Lucas Piton, que saíram lesionados na última partida contra o Botafogo, também estão fora. Com isso, Matheus Carvalho assume o meio-campo na vaga de Tchê Tchê, enquanto Puma Rodríguez será o substituto de Piton na lateral.
Jogador que mais autou pelo Vasco no ano desfalca a equipe contra o Ceará
Vasco
Semifinais da Copa do Brasil: qual time mais se beneficiou com a premiação milionária?
Lance! Biz
Bastidores da classificação revelam pedido de Diniz aos jogadores do Vasco
Vasco
ESCALAÇÃO DO VASCO:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Matheus Carvalho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O Ceára também esta definido para a partida. O zagueiro William Machado volta de lesão e reforça a equipe.
ESCALAÇÃO DO CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Técnico: Léo Condé).
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CEARÁ
23ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias