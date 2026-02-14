Vasco x Volta Redonda: sábado de carnaval atrasa esquenta em São Januário

Vasco e Volta Redonda se enfrentam na noite deste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Horas antes de a bola rolar, no bairro de São Cristóvão, a movimentação de cruz-maltinos é fraca nos arredores do estádio. O horário da partida e a marcação do jogo para o sábado de Carnaval impedem uma concentração maior dos torcedores no tradicional esquenta.

A reportagem do Lance! presente para cobrir o jogo entre o Cruz-Maltino e o Voltaço esteve nas ruas do entorno de São Januário e registrou o movimento fraco. Até o início da tarde, cerca de oito mil ingressos haviam sido vendidos.

Além dos fatores citados anteriormente, a situação da equipe de Fernando Diniz na temporada não anima o torcedor. O Gigante da Colina teve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Ainda assim, a expectativa é que, até a hora do jogo, o estádio receba um bom público, mas ainda distante do que o torcedor está acostumado.

Registros de São Januário e arredores antes do jogo

Fotos: Lucas Bayer / Lance!

Vasco joga por classificação no Carioca

Por ter uma campanha melhor do que a do Volta Redonda, o Vasco decide o jogo das quartas de final em sua casa. Se avançar, encara o vencedor de Fluminense e Bangu, que se enfrentam na segunda-feira (16), nas semifinais.

Na próxima etapa, os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta. Nas quarta, se as equipes empatarem, a decisão irá para os pênaltis.