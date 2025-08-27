Botafogo tem retorno e nova formação para clássico com o Vasco; veja escalação
Técnico Davide Ancelotti volta a ter opções no elenco após fase complicada com lesões
O Botafogo está escalado para o primeiro clássico com o Vasco, válido pela fase quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Davide Ancelotti, técnico do Alvinegro, tem retornos importantes para a partida.
Recuperado de lesão, Kaio Pantaleão foi relacionado e voltou ao time titular ao lado de Barboza. Com isso, o sistema defensivo será composto pela dupla, além de Vitinho na direita e Telles na esquerda.
Nos setores de meio e ataque, mais surpresas. Savarino segue fora, assim como na vitória sobre o Juventude, e Chris Ramos jogará ao lado de Arthur Cabral. Artur também está de volta para jogar com Álvaro Montoro.
Com isso, o Botafogo está escalado com: John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Artur; Chris Ramos e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Vasco, do técnico Fernando Diniz, tem a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, TV Globo, SportTV e Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
⚽ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Artur; Chris Ramos e Arthur Cabral.
