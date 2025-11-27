Ainda faltam alguns dias, mas Cruzeiro e Corinthians já sentem a expectativa pelas semifinais da Copa do Brasil. A disputa começa no Mineirão, em Belo Horizonte, na quarta-feira, dia 10, às 21h30, e será encerrada na Neo Química Arena, em São Paulo, no domingo, dia 14, às 18h.

continua após a publicidade

O ex-jogador Danilo, multicampeão pelo Timão, não se esquivou e admitiu que, apesar de torcer pelo Corinthians, o favoritismo está com a equipe de Minas Gerais.

— A gente precisa falar o momento. Lógico, fiquei muitos anos no Corinthians, um carinho muito grande, você vira um torcedor do clube. Se a gente olhar o momento, o momento do Cruzeiro vem muito bem. O time vem jogando muito bem, está jogando muito bem. Está entrosado — disse Danilo em entrevista à "Itatiaia".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar disso, Danilo destacou que o Corinthians costuma se impor em momentos decisivos. Para ele, a força da camisa, o apoio da torcida e a capacidade da equipe de crescer em jogos eliminatórios tornam o confronto equilibrado.

— Mas tem também o outro lado, o Corinthians é a camisa pesada. Na hora da decisão, cresce. O torcedor abraça o clube. Se você olhar por momento, o Cruzeiro está melhor. Como é mata-mata, o Corinthians vem muito forte por causa da torcida. Ajuda, o time encorpa. Serão dois grandes jogos — finalizou.

continua após a publicidade

Danilo foi treinador do Sub-20 do Corinthians e agora comanda o profissional do Pouso Alegre (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Danilo pelo Corinthians

Danilo chegou ao Corinthians em 2010 após passagens por Goiás, São Paulo e Kashima Antlers. Sua primeira partida pelo alvinegro foi na quarta rodada do Campeonato Paulista, atuando como titular no empate por 1 a 1 diante do Mirassol.

O meia, futuramente apelidado pela Fiel como Zidanilo, permaneceu no Corinthians até 2018, disputando 359 jogos, marcando 35 gols e conquistando oito títulos: três Brasileirões (2011, 2015 e 2017), dois Paulistas (2013 e 2018), a Libertadores e o Mundial de 2012, e a Recopa de 2013.

Após encerrar a carreira, Danilo assumiu o comando do Sub-23 do Timão e, em seguida, do Sub-20, com o qual conquistou a Copinha de 2024.

Recentemente, ele assumiu o comando do Pouso Alegre, de Minas Gerais, para a temporada de 2026.

Como foi Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão

Com dois gols de Kaio Jorge, o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 3 a 0, neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão, e se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O atacante cruzeirense marcou uma vez em cada tempo, chegou aos 21 gols e abriu três de vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na liderança da artilharia. Arroyo fez o terceiro gol, com assistência de Kaio Jorge.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Raposa foi amplamente superior ao Timão, mereceu a vitória e agora está com 68 pontos, na terceira posição, mantendo chances matemáticas de conquistar o título. O Corinthians continuou com 45 pontos, na 10ª posição, mas ficou três pontos atrás do rival São Paulo.