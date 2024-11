Jornalista enaltece Rodrigo Garro, do Corinthians: ‘Camisa 10 do povo’

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Rodrigo Garro como destaque. O meia argentino marcou dois gols e deu uma assistência na partida. Após a atuação, o jornalista Bruno Formiga, da "TNT Sports", enalteceu o camisa 10 do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Momento engraçado envolvendo juiz de Corinthians x Vasco viraliza na web

➡️ Torcedores do Corinthians se revoltam com ‘falha’ de Hugo Souza

Para o comunicador, Rodrigo Garro se destaca para além da técnica. Formiga aponta que o camisa 10 do Corinthians também é símbolo de garra em campo. Segundo ele, o argentino conecta a torcida com o gramado.

- Um camisa 10 do povo! Garro é craque. Tem técnica, refino, inteligência, precisão, criatividade. Mas Garro também dá carrinho, divide bola, se joga. Ele se conecta com o torcedor pelo futebol jogado, mas também pelo espírito. Garro é maloqueiro com elegância - escreveu o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vitória do Corinthians

Com uma atuação de gala de Rodrigo Garro, o Corinthians venceu o Vasco sem grandes dificuldades. Com o resultado, a equipe paulista alcançou a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e entrou de vez na briga pela vaga na próxima Libertadores.

O próximo confronto da equipe de Ramón Díaz será contra o Criciúma. As equipes se enfrentam no próximo sábado (30), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade