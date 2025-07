Narração de Rômulo Mendonça, na Cazé TV, em PSG x Bayern divide opiniões na web

Figura já conhecida dos fãs da Cazé TV, Rômulo Mendonça se tornou assunto nas redes sociais na tarde deste sábado após a partia entre PSG x Bayern de Munique, pelas quartas de finais do Mundial de Clubes. A atuação do jornalista no comando da transmissão do duelo europeu dividiu opiniões entre os internautas nas redes sociais.

No gramado, em um jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O jogo foi realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e teve gols de Doué e Dembélé. Com domínio das ações do Bayern, os franceses foram mais efetivos e garantiram a classificação.

PSG derrota o Bayern e avança no Mundial de Clubes (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Para aqueles que assistiram ao jogaço na Cazé TV, a narração Rômulo Mendonça foi mais um elemento na partida. Alguns internautas rasgaram elogios ao jornalista e outros criticaram a apresentação. Veja abaixo algumas dos comentários na web.

Classificado, o PSG espera o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund para saber o adversário das semifinais do Mundial de Clubes. A Partida acontece na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Já o Bayern, eliminado, não joga mais na temporada e entra de férias.

O jogo também foi marcado por uma cena dura. Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida com Donnaruma. O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, o meia tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.