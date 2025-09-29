Torcedores do São Paulo se revoltam com titular: ‘Final de ciclo’
Tricolor saiu atrás do placar contra o Ceará
O Ceará saiu na frente do placar contra o São Paulo, em partida desta segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão. No lance, que originou o gol do time alvinegro, os torcedores do Tricolor se revoltaram com o zagueiro Arboleda.
O gol aconteceu aos 10 minutos da segunda etapa. Na ocasião, Matheus Bahia conseguiu fintar o zagueiro e cortar para dentro da defesa tricolor. Ao tentar realizar um passe para o meio da área, a investida foi cortada por Alisson, mas a bola sobrou para Pedro Henrique.
O camisa 7 do Ceará saiu na cara do gol com o resultado da jogada. Com muita frieza, ele driblou o goleiro Rafael e finalizou para o fundo das redes. Na jogada, a marcação do zagueiro Arboleda foi alvo de críticas. Veja abaixo:
Como foi São Paulo x Ceará
Texto por: Izabella Giannola
Buscando voltar a vencer, o Ceará visitou o São Paulo na noite desta segunda-feira (29). O início da partida foi de poucas chances, pois o Alvinegro se defendia bem e impedia que os mandantes finalizassem com perigo.
O Vovô teve uma oportunidade em cabeceio de Pedro Raul, mas Rafael defendeu. Nos minutos seguintes, o Tricolor passou a ter maior domínio das ações. Rodriguinho finalizou e, após desvio, a bola bateu no travessão. Depois, o meia chutou para a defesa de Bruno Ferreira.
O Ceará ensaiou certa pressão nos instantes finais do 1º tempo, mas o time não foi efetivo. Assim, os rivais foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.
No início do 2º tempo, o São Paulo teve chance com Ferreira, que acertou a trave após jogada individual. O Alvinegro abriu o placar pouco depois. Em jogada pela esquerda, Pedro Henrique ficou com a sobra, driblou Rafael e balançou as redes.
Nos minutos seguintes, o Ceará passou a se defender enquanto buscava saídas em velocidade. O Tricolor, apesar de ter a bola, não conseguia achar espaços com eficiência.
Pedro Raul teve chance de ampliar em contra-ataque, mas não finalizou a jogada. Mesmo com a insistência do time paulista, o 1 a 0 permaneceu no placar. Dessa forma, o Ceará voltou a vencer após cinco jogos.
