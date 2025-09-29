Lances de Luciano em São Paulo x Ceará revoltam torcedores: ‘Sempre no quase’

O atacante Luciano voltou a ser alvo de críticas de torcedores do São Paulo. Desta vez, a revolta aconteceu durante o primeiro tempo contra o Ceará, no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Nos 45 minutos iniciais do confronto, o camisa 10 do Tricolor ficou marcado por perder boas chances de gols para o clube. Dois lances chamaram mais a atenção dos torcedores.

O primeiro aconteceu aos 31 minutos, quando o atacante recebeu um cruzamento de Enzo Diaz na área adversária. Na ocasião, Luciano poderia ter finalizado, ou então, tocado para trás, mas acabou se enrolando com a bola.

A outra jogada, que alvo de críticas, aconteceu aos 40 minutos, quando Cédric acertou um belo cruzamento de três dedos em direção ao atacante. Luciano venceu o combate aéreo com a defesa adversária, mas cabeceou sem precisão. Veja a repercussão dos lances abaixo: