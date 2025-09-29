Público no Morumbis para São Paulo x Ceará chama atenção: ‘Gato pingado’

O São Paulo enfrenta o Ceará, nesta segunda-feira (29), no Morumbis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, pouco torcedores do Tricolor se mobilizaram para comparecer ao estádio e torcer para o clube. O cenário chamou atenção de internautas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As imagens da arquibancada divulgadas pela transmissão da partida, feita pelo canal Sportv, viralizou rapidamente na internet. Torcedores de clubes rivais aproveitaram o momento para provocar o São Paulo.

O baixo público no Morumbis para a partida contra o Ceará acontece por conta do atual momento do Tricolor na temporada. A equipe do técnico Hernán Crespo foi recentemente eliminada da Copa Libertadores, o que gerou protestos e insatisfação de grande parte da torcida.

continua após a publicidade

Todo o cenário colaborou para o baixo público presente no Morumbis. Veja a repercussão do caso abaixo: