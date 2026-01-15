Um acidente envolvendo o ônibus que transportava a equipe sub-20 do Águia de Marabá (PA) e um caminhão provocou a morte do preparador físico da equipe paraense, Hecton Alves, e deixou o técnico Ronan Tyezer gravemente ferido. A colisão aconteceu no início da noite desta quinta-feira (15) na cidade de Crixás do Tocantins (TO).

O ônibus levava de volta ao Pará a delegação do Águia que tinha disputado a Copinha. Segundo informação da assessoria de imprensa do clube, o veículo se chocou com um caminhão que estava parado na estrada, sem qualquer tipo de sinalização. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o coletivo com a frente destruída.

— Infelizmente, nós tivemos a morte de um membro da nossa comissão técnica, e o nosso treinador foi retirado do ônibus, sangrando muito, desacordado e levado numa ambulância — disse o vice-presidente do Águia de Marabá, Pedro Corrêa, segundo o portal "Estado do Pará Online".

O dirigente do clube acrescentou que o acidente aconteceu em uma área com pouca visibilidade. O motorista do ônibus teria tentado desviar do caminhão que estava parado, mas acabou tocando na carreta. Com o impacto, o veículo tombou.

Alguns jogadores do sub-20 ficaram feridos, mas segundo o dirigente sem gravidade.

Em nota, o Águia de Marabá lamentou o ocorrido. "Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados", diz trecho da nota.

