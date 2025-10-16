Torcedores do Santos elegem melhor em campo contra Corinthians: ‘Espetacular’
Zé Rafael brilha e Santos derrota Corinthians por 3 a 1 no Brasileirão
O Santos derrotou o Corinthians por 3 a 1 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025. O confronto ocorreu nesta quarta-feira (16) na Vila Belmiro. Na opinião de diversos internautas, o meia Zé Rafael foi o principal destaque da equipe santista, contribuindo decisivamente para o resultado que ajudou o clube a se afastar da zona de rebaixamento.
O meio-campista recebeu nota 8.3 da plataforma SofaScore, registrando sua melhor apresentação desde que chegou ao Santos, em 2025. Durante os 90 minutos, Zé Rafael balançou as redes uma vez, acertou 16 dos 19 passes que tentou, alcançando 84% de aproveitamento. Confira os números;
Zé Rafael em Santos 3-1 Corinthians:
⚽️ 1 gol
✅ 16/19 passes certos
💪 9/15 duelos ganhos (!)
🆚 3 desarmes
🥊 1 pênalti sofrido
💯 Nota Sofascore 8.3
Santos respira fora da zona
A vitória acontece em momento importante para o Santos na competição nacional. Com o resultado positivo, o clube da Baixada Santista abriu seis pontos de vantagem sobre o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.
O próximo compromisso do Santos será justamente contra o time baiano, em confronto direto marcado para segunda-feira, novamente na Vila Belmiro. A partida pode consolidar a reação santista na reta final do campeonato.
