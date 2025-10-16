menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Santos elegem melhor em campo contra Corinthians: ‘Espetacular’

Zé Rafael brilha e Santos derrota Corinthians por 3 a 1 no Brasileirão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
14:45
Santos derrota Corinthins com tranquilidade na Vila Belmiro (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraSantos derrota Corinthins com tranquilidade na Vila Belmiro (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos derrotou o Corinthians por 3 a 1 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025. O confronto ocorreu nesta quarta-feira (16) na Vila Belmiro. Na opinião de diversos internautas, o meia Zé Rafael foi o principal destaque da equipe santista, contribuindo decisivamente para o resultado que ajudou o clube a se afastar da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O meio-campista recebeu nota 8.3 da plataforma SofaScore, registrando sua melhor apresentação desde que chegou ao Santos, em 2025. Durante os 90 minutos, Zé Rafael balançou as redes uma vez, acertou 16 dos 19 passes que tentou, alcançando 84% de aproveitamento. Confira os números;

Zé Rafael em Santos 3-1 Corinthians:
⚽️ 1 gol
✅ 16/19 passes certos
💪 9/15 duelos ganhos (!)
🆚 3 desarmes
🥊 1 pênalti sofrido
💯 Nota Sofascore 8.3

continua após a publicidade

Santos respira fora da zona

A vitória acontece em momento importante para o Santos na competição nacional. Com o resultado positivo, o clube da Baixada Santista abriu seis pontos de vantagem sobre o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Santos será justamente contra o time baiano, em confronto direto marcado para segunda-feira, novamente na Vila Belmiro. A partida pode consolidar a reação santista na reta final do campeonato.

continua após a publicidade
Zé Rafael marca o primeiro gol com a camisa do Santos no clássico contra o Corinthians. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Zé Rafael marcou o primeiro gol com a camisa do Santos no clássico contra o Corinthians (Foto: Jota Erre/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias