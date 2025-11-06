menu hamburguer
Fora de Campo

Jornalista critica reação de Filipe Luís à expulsão de Plata: 'Não é igual'

Atacante rubro-negro foi expulso no segundo tempo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
09:23
Filipe Luís em São Paulo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís em São Paulo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís saiu em defesa de Gonzalo Plata após sua expulsão no empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo. A postura do treinador foi criticada pela jornalista Mônica Alves, que considerou o tratamento desproporcional, quando comparado a exposição que o treinador fez, meses atrás, sobre o desempenho de Pedro nos treinamentos.

Com o empate fora de casa, muito influenciado pela expulsão, o Flamengo abre o caminho para o Palmeiras, que encara o Santos nesta quinta, abrir três pontos de vantagem na liderança.

Quem vai ser campeão? Quem cai? Simule a tabela do Brasileirão!

Além da crítica a fala de Filipe Luís, a jornalista também sugeriu uma "retaliação" do clube para com Plata, após mais uma expulsão com a camisa do Flamengo.

Filipe Luís sobre expulsão de Plata:

A expulsão de Plata complicou a vida do Flamengo na Vila Belmiro. Após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante, alegando que não houve maldade por parte do atleta.

— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba tudo que rola fora das 4 linhas

Samuel Lino por pouco não deu a vitória ao Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Gonzalo Plata em ação contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

