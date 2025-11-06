Jornalista critica reação de Filipe Luís à expulsão de Plata: 'Não é igual'

Filipe Luís saiu em defesa de Gonzalo Plata após sua expulsão no empate do Flamengo por 2 a 2 com o São Paulo. A postura do treinador foi criticada pela jornalista Mônica Alves, que considerou o tratamento desproporcional, quando comparado a exposição que o treinador fez, meses atrás, sobre o desempenho de Pedro nos treinamentos.

Com o empate fora de casa, muito influenciado pela expulsão, o Flamengo abre o caminho para o Palmeiras, que encara o Santos nesta quinta, abrir três pontos de vantagem na liderança.

Além da crítica a fala de Filipe Luís, a jornalista também sugeriu uma "retaliação" do clube para com Plata, após mais uma expulsão com a camisa do Flamengo.

Filipe Luís sobre expulsão de Plata:

A expulsão de Plata complicou a vida do Flamengo na Vila Belmiro. Após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do atacante, alegando que não houve maldade por parte do atleta.

— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís.

