O empate em 2 a 2 com o São Paulo fez com que o Flamengo deixasse dois pontos importantes na disputa pelo tútulo do Brasileirão. Mesmo após o resultado amargo desta quarta-feira (5), Filipe Luís enfatizou sua confiança no elenco e assumiu a responsabilidade.

continua após a publicidade

— Eu, como treinador, quando os jogadores dão tudo pela equipe, se entregam, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Acredito muito nos meus jogadores, na minha equipe. Estou aqui para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles tenham cometido — disse o treinador.

Perda de pontos na reta final do Brasileirão

Com o empate fora de casa, o Flamengo abre o caminho para o Palmeiras, que encara o Santos nesta quinta, abrir três pontos de vantagem na liderança. Filipe Luís classificou a perda de pontos como "letais".

continua após a publicidade

— Campeonato de pontos corridos no momentos mais importantes, de mais pressão, é claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão letais porque cada ponto que a gente perde ficamos mais longe do nosso objetivo que é ser campeão — analisou.

— O time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços diante da marcação individual do São Paulo. Conseguimos virar o jogo, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís após São Paulo x Flamengo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Veja outras respostas de Filipe Luís após São Paulo x Flamengo

Momento de Samuel Lino com a camisa do Flamengo

"Muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, ele tem gol, eu peço para ele, ele finaliza com as duas pernas, ele arriscou mais hoje, é algo que eu quero".

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.