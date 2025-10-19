Ana Thaís avalia decisão de Filipe Luis, do Flamengo: ‘Bom que entendeu’

A comentarista Ana Thaís Matos avaliou uma decisão tomada por Filipe Luís, do Flamengo, depois da vitória diante do Palmeiras, neste domingo (19). O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, no Maracanã, em um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro.

Depois de um episódio polêmico e um tempo longe do time titular, Pedro voltou aos 11 de Filipe Luís no Flamengo nos últimos dois jogos, contra Botafogo e Palmeiras. No Programa "Fechamento Sportv", Ana Thaís Matos analisou a decisão do jovem treinador.

- Desde aquele evento quando ele sai do time, a pergunta era o que esperar do Pedro? Como ele iria se recuperar. Pedro foi aos poucos voltando ao time, e foi muito claro, que nos momentos de dificuldade, quando o Filipe Luis não contava com ele, o Flamengo seguia com dificuldade, mesmo tendo outros grandes jogadores. E que bom que ele entendeu que o Pedro é um jogador fundamental para o sucesso nesse time. E o Pedro entregou exatamente o que se espera dele - comentou Ana Thaís Matos.

Muitos torcedores mandaram recado ao jovem técnico do time rubro-negro depois da vitória contra o Verdão, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Filipe Luís recebeu alguns recados, nas redes sociais, depois de Flamengo x Palmeiras. Mais uma vez como titular, o atacante Pedro foi destaque do jogo com gol, assistência e pênalti sofrido. Os outros gols do Rubro-Negro foram marcados por Jorginho e Arrascaeta.

Depois de decidir dois jogos em sequência, Pedro voltou a ganhar moral com a Nação Rubro-Negra. O camisa 9 marcou dois gols e deu duas assistências contra Botafogo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro.