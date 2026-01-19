Ainda na expectativa por reforços, Palmeiras começa temporada com 'baliza zero'

Os muitos testes que o técnico Abel Ferreira vem fazendo neste início de temporada do Palmeiras tem dado certo. O rodízio na equipe nos três primeiros jogos de 2026, todos pelo Campeonato Paulista, resultaram em três vitórias, todas por 1 a 0, e nenhum gol sofrido até o momento.

Apesar da série de ajustes que a comissão técnica ainda precisará fazer para encontrar a melhor versão da equipe para a escalação ideal, alguns pontos positivos, como a solidez defensiva, ficam evidentes.

Na estreia do Paulistão, na vitória sobre a Portuguesa, a dupla de zaga foi formada por Murilo, que depois deu lugar a Bruno Fuchs, e Benedetti. No duelo seguinte, contra o Santos, Gustavo Gómez e Murilo foram os titulares, já que Abel escalou a equipe com a força máxima disponível para o clássico.

Por fim, contra o Mirassol nesta terceira rodada, Gustavo Gómez, que depois deu lugar a Benedetti, atuou ao lado de Bruno Fuchs. A saída do paraguaio no intervalo da partida gerou algumas dúvidas em relação à alteração precoce, mas o Lance! apurou que a mudança estava prevista visando preservar o atleta neste início de campeonato em que o time não teve tempo suficiente para uma pré-temporada.

– Deixa contente como mudamos todos os jogadores da defesa. É dar oportunidade a todos de jogarem. Quando eu explico, eu explico tudo a todos. As mesmas coordenadas para cada um fazer o melhor. Não temos todos disponíveis, temos vários lesionados, mas é isso, continuar no trabalho – disse Abel Ferreira, no sábado (17), após a terceira vitória seguida do Verdão.

O goleiro Carlos Miguel foi titular em todos os jogos. O jogador, contratado na última janela de transferências do ano passado, conquistou espaço após a lesão de Weverton - que deixou o Verdão recentemente -, na reta final da temporada, e permanece entre os 11.

Vale lembrar que Abel Ferreira não tem muitas opções para a zaga, apenas Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e o garoto Benedetti. Com a saída de Micael, a diretoria busca mais um nome para a posição, mas ainda sem acordo fechado.

Com o triunfo diante do Mirassol, o Verdão chegou a 16 de jogos de invencibilidade como mandante, com 12 vitórias e quatro empates desde agosto de 2025. Além disso, atuando em seus domínios, não sofre gols há sete partidas (Cruzeiro, LDU-EQU, Santos, Vitória, Fluminense, Santos novamente e Mirassol). O goleiro Carlos Miguel, inclusive, saiu de campo sem levar gol em 10 dos 15 jogos que já disputou pelo clube.

