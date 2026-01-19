Jornalista aponta pior clube entre os grandes de São Paulo: 'Problemas cruciais'
Comunicador mostrou preocupação com o Santos
O Santos empatou com o Guarani em 1 a 1, no último domingo (18), fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após o resultado, o jornalista Octávio Neto, da TNT Sports, mostrou preocupação com o futebol apresentado pelo Peixe.
Durante o pós-jogo da emissora, o comunicador destacou que o Santos tem deficiência principalmente no setor defensivo. Além disso, Octávio Neto também apontou o Peixe como o pior clube entre os grandes de São Paulo.
— Acho que o Santos, que já sofreu bastante no ano passado, e tem sofrido nos últimos anos. É um time, que você olha e apresenta problemas em setores muito cruciais do jogo. A defesa é muito problemática. Tem caras que não transmitem confiança — iniciou o jornalista, antes de completar.
— O Brazão teve que fazer pelo menos três defesas hoje, e ainda pegou um pênalti. O empate é amargo, mas pelo que o time apresentou foi justo. Se olharmos os outros grandes, o Santos é o que tá jogando pior — concluiu.
Como foi Guarani x Santos?
A partida começou em ritmo intenso. Logo ao primeiro minuto, o Guarani levou perigo em finalização de fora da área com Maranhão, que mandou a bola por cima do gol. O Santos respondeu na sequência: Barreal cobrou escanteio na medida para Thaciano, que subiu bem, mas cabeceou para fora.
A equipe campineira seguiu assustando, principalmente com Maranhão e Mirandinha. Aos 10 minutos, o atacante recebeu em rápido contra-ataque e finalizou sem direção. O Peixe voltou a aparecer pelo lado esquerdo com Vinícius Lira, que recebeu de Barreal na linha de fundo, mas acabou travado pela marcação.
O Menino da Vila fazia sua estreia como titular no time profissional do Alvinegro Praiano. Pouco depois, o lateral-esquerdo arriscou finalização com a perna direita dentro da grande área, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Arão cabeceou por cima do gol.
Aos 21 minutos, Thaciano voltou a levar perigo ao tentar cabeceio para o chão, após jogada construída desde o meio-campo por Zé Rafael, que encontrou Vinícius Lira pelo lado esquerdo, já dentro da área.
O Guarani manteve a pressão em alguns momentos. Mirandinha tentou o drible sobre Vinícius Lira, mas o lateral levou a melhor e fez o corte.
Aos 19 minutos, Isaque encontrou espaço na marcação, dominou e finalizou para fora. Já aos 38, o goleiro Brazão quase se complicou ao defender em dois tempos uma finalização de Isaque.
Aos 40, o Santos criou a melhor chance da partida: Barreal finalizou para defesa de Caíque França e, no rebote, nem Thaciano nem Mayke conseguiram aproveitar a sobra. Aos 44, Gabriel Menino tentou finalizar e Caíque França defendeu.
O segundo tempo também começou em ritmo intenso. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Brazão fez grande defesa após finalização de Maranhão, mas sentiu a coxa na sequência e passou a atuar com proteção no local.
Aos quatro minutos, Zé Ivaldo colocou a mão na bola dentro da grande área após chute de Mirandinha, e o árbitro assinalou pênalti. Mirandinha foi para a cobrança, mas Brazão defendeu com a mão direita, evitando o primeiro gol do Bugre. O goleiro santista voltou a aparecer bem pouco depois, ao realizar outra boa defesa em finalização de Guilherme Parede.
O Peixe marcou com Thaciano, mas a jogada foi anulada por impedimento já que Lautaro Díaz estava adiantado, na frente do goleiro adversário, interferindo na jogada.
Depois de muita insistência, o Santos conseguiu abrir o placar em uma jogada bem trabalhada. Willian Arão iniciou a construção pelo lado esquerdo ao acionar Vinícius Lira, que arrancou em velocidade e cruzou na medida para Barreal, livre dentro da grande área, apenas empurrar para o fundo das redes.
O Peixe quase ampliou na sequência. Após passe de Rollheiser, Lautaro Díaz teve a chance de marcar, mas acabou isolando a finalização, mandando a bola por cima do gol. Lautaro entrou na vaga de Zé Rafael.
Com câimbra, Vinícius Lira deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Escobar. Robinho Jr. foi acionado na vaga de Thaciano, enquanto Gabriel Menino deu lugar a João Schmidt.
Na reta final, Adonis Frías furou um contra-ataque do Bugre após erro de Robinho Jr. e também impediu a finalização de Maranhão, que havia recebido após cruzamento de Dentinho, ajudando o Santos a segurar a vitória.
O Guarani ainda pressionava aos 40 minutos, quando Dentinho invadiu a área pelo lado e finalizou para mais uma boa defesa de Brazão. Nos minutos finais, Miguelito foi acionado na vaga de Rollheiser e passou a ganhar seus primeiros minutos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda após o período de empréstimo ao América-MG.
O gol de empate saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Guilherme Parede cobrou escanteio com precisão na área, Escobar não conseguiu afastar, e Kewen apareceu para completar para o fundo das redes, decretando a igualdade no placar no último lance da partida.
Com o empate, o Santos estaciona na tabela do Campeonato Paulista e agora volta as atenções para o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos para o confronto seguem à venda no site do Sócio Rei.
