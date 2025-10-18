O goleiro Carlos Miguel, contratação mais cara da história do Palmeiras para a posição, surge como principal opção dos torcedores para defender o gol alviverde no duelo decisivo contra o Flamengo, no Maracanã. Na web, internautas pedem ao treinador alviverde que Carlos Miguel seja o escalado para o confronto decisivo.

continua após a publicidade

Lesionado, Weverton fica fora do duelo contra o Flamengo e também deve afastá-lo da semifinal da Libertadores contra a LDU. O goleiro titular sofreu uma fissura na mão.

➡️ Escolha de árbitro para Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Inacreditável’

A chegada de Carlos Miguel

O Palmeiras investiu 5,5 milhões de euros (equivalentes a R$ 34,7 milhões) para contratar Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest. O valor pode aumentar em mais 500 mil euros caso o jogador atinja metas estabelecidas em contrato, elevando potencialmente o investimento total para 6 milhões de euros.

continua após a publicidade

Com 2,04m de altura e 27 anos, o novo goleiro palmeirense assinou contrato de longa duração, válido até julho de 2030, demonstrando o planejamento do clube para o futuro da posição. Desde sua chegada em agosto, no entanto, Carlos Miguel ainda não participou de nenhuma partida oficial pelo Palmeiras.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlos Miguel em treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

✍️Texto completo de Rafaela Cardoso

De um lado, Lomba é considerado o reserva imediato de Weverton. Aos 38 anos, o experiente goleiro pouco atuou nesta temporada: apenas quatro vezes. Isso porque o titular de Abel Ferreira esteve em campo em 58 dos 62 jogos disputados pelo Palmeiras em 2025.

continua após a publicidade

Do outro lado, Carlos Miguel, de 27 anos, tenta fazer sua estreia pelo clube paulista. Contratado nesta última janela de transferências junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões), o gigante de 2,04m quer a oportunidade para mostrar serviço enquanto Weverton se recupera, ou até mesmo tentar ficar com a vaga de titular em breve.