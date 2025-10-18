O árbitro Wilton Pereira Sampaio, escalado pela CBF para apitar o confronto entre Palmeiras e Flamengo neste domingo (19) no Rio de Janeiro, possui um histórico de decisões questionada por torcedores. Por isso, sua escolha para apitar o duelo decisivo entre os clubes, causou grande alvoroço.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🟢Torcedores do Palmeiras:

🔴Torcedores do Flamengo:

Pelo lado rubro-negro, a postura também é de repúdia.

CBF define árbitro para apitar "final antecipada" do Brasileirão

A CBF definiu o árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) ficará responsável pelo apito no jogo que é considerado a "decisão antecipada" do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília).

Por se tratar de uma partida com os postulantes ao título do Brasileirão, além de toda polêmica envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF optou por escalar um árbitro mais experiente. Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros do país, com Copa do Mundo no currículo.

continua após a publicidade

Arbitragem completa de Flamengo x Palmeiras - 29ª rodada do Brasileirão:

🟥Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🟨Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

📺VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Wilton Pereira Sampaio apitará Flamengo x Palmeiras (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Arbitro já apitou outros Flamengo x Palmeiras

Na Supercopa do Brasil de 2023, vencida pelo Palmeiras contra o Flamengo, Wilton não puniu Gabriel por um soco em Piquerez e uma entrada violenta no volante Gabriel Menino.

Em outro confronto entre as equipes pelo Brasileirão de 2022, o árbitro optou por não marcar um pênalti após o goleiro Hugo Souza acertar a cabeça do zagueiro Gustavo Gómez.

continua após a publicidade

O padrão se repetiu em 2024, quando o árbitro deixou de expulsar Pulgar por agressão em Richard Ríos durante Flamengo 1 x 1 Palmeiras pelo returno do Brasileirão.