Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 18:55 • Curitiba (PR)

Logo no início do confronto, o Palmeiras abriu o placar na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro, com gol do meia Maurício, após assistência do atacante Flaco López. Assim que a bola balançou as redes, os torcedores do Verdão elogiaram muito o camisa 18 nas redes sociais.

✅ FICHA TÉCNICA - ATHLETICO x PALMEIRAS

Brasileirão - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 18h30

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Prime Video, Furacão e Cazé TV

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado

🚩 Assistentes: Alessandro Rocha de Matos e Alex do Santos

📹 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES:

Athletico-PR (Técnico: Martin Varini)

Mycael; Lucas Esquivel, Gamarra, Kaique Rocha; Gabriel Girotto, Erick; Agustín Canobbio, Bruno Zapelli, Christian, Tomás Cuello e Gonzalo Mastriani.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Maurício; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.