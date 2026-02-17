Vini Jr manda recado a Virginia antes de desfile da namorada no Carnaval do Rio

O atacante Vini Jr enviou uma mensagem em vídeo para sua namorada Virginia Fonseca, que foi transmitida durante o programa Domingão, no último domingo (15). Na gravação, o jogador do Real Madrid expressou seu amor e orgulho pela evolução da influenciadora, que será rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval.

continua após a publicidade

A homenagem aconteceu um dia após o Valentine's Day, comemorado no sábado (14), quando o jogador já havia dedicado um gol à namorada. No Brasil, diferentemente de países como Estados Unidos e nações europeias, o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Passando para dizer que estou muito feliz e muito orgulhoso dessa sua evolução, de ter acompanhado de perto cada passo. Queria muito estar aí, infelizmente não posso. Mas vou estar daqui torcendo muito. Que você possa aproveitar muito e fazer o seu melhor, tá bom? Te amo - disse Vini.

continua após a publicidade

- Que fofo. Te amo, amor. Queria muito você aqui comigo, mas infelizmente não dá. Só que, em março, se Deus quiser, estaremos juntos. Passou o Carnaval, já vou para lá - respondeu Virginia.

🤑⛷️ Aposte nos jogos do futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O casal mantém relacionamento à distância, com Vini Jr atuando na Espanha enquanto Virginia desenvolve a carreira no Brasil. No Valentine's Day, o jogador presenteou Virginia com uma bolsa da marca Hermès, avaliada em R$ 300 mil.