Torcedores do Flamengo se surpreendem com escalação contra o Atlético: ‘Ousada’

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, a escalação da equipe do técnico Filipe Luís surpreendeu alguns torcedores do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O perfil oficial do Rubro-Negro compartilhou os onze inicias para a partida decisiva contra o clube mineiro faltando uma hora para o apito inicial. Ao analisar a escalação, alguns torcedores chamaram atenção para a ausência de algumas peças consideradas importantes do elenco.

O Flamengo entrará em campo, nesta quarta-feira (6), da seguinte forma: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; na defesa, Jorginho, Evertton Araújo e Wallace Yan; no meio campo, Gonzalo Plata, Pedro e Everton Cebolinha; no ataque. Veja a repercussão da escalação abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Flamengo se inspira no passado para bater o Atlético-MG e seguir na busca do hexa

Atlético-MG x Flamengo

O Galo saiu na frente do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira (31), a equipe do técnico Cuca superou o adversário, no Maracanã, e venceu a primeira partida do duelo por 1 a 0, com um gol de Tomás Cuello.

Agora, as equipe se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Para alcançar a classificação, o Atlético-MG joga pelo empate dentro de casa. Por outro lado, o Flamengo precisa vencer o confronto para ter uma chance de avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória de apenas um gol de diferença do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade