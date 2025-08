Taça dos Povos Indígenas faz concurso para definir nome de mascote

A Taça dos Povos Indígenas abriu uma campanha para que o público possa escolher o nome do mascote oficial do torneio. A competição tem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol e vai acontecer no final de outubro.

Representado por um papagaio colorido, o personagem foi inspirado na fauna da floresta e na simbologia indígena, e será uma das figuras centrais da identidade visual do novo projeto.

Até o dia 15 de agosto, qualquer pessoa pode sugerir nomes nos comentários das postagens da campanha, desde que siga o perfil @tacaindigena, no Instagram.

As três sugestões mais representativas serão selecionadas por uma curadoria e colocadas em votação popular, que ocorrerá entre os dias 18 e 31 de agosto, e estará disponível no Instagram e no site oficial da Taça. O nome vencedor será anunciado em 1º de setembro.

Mascote da Taça dos Povos Indígenas (Foto: Divulgação Taça dos Povos Indígenas)

“O mascote é um papagaio porque essa ave tem uma presença muito forte em várias culturas indígenas. Ele representa a liberdade, a conexão com a natureza e a oralidade dos saberes ancestrais. Convidar o público a participar da escolha do nome é uma forma de fortalecer o vínculo com o torneio e valorizar essa construção coletiva que a Taça representa", afirma Líbia Miranda, CEO da FourX Entertainment, organizadora da Taça dos Povos Indígenas.

Criado para simbolizar os pilares do evento: futebol, floresta e ancestralidade, o mascote aparece com cores vibrantes, traços que remetem à arte indígena e uma linguagem amigável, voltada especialmente ao público jovem e às comunidades envolvidas na competição.

As regras de participação estão detalhadas nas postagens. Cada comentário equivale a uma sugestão, e não há limite de envios por pessoa. Comentários ofensivos ou fora do contexto da campanha serão desconsiderados.

Com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Taça dos Povos Indígenas reúne equipes compostas por atletas indígenas de diferentes regiões do Brasil. A competição contará com quatro etapas e a primeira será a regional do Centro-Oeste, que acontecerá entre os dias 21 a 25 outubro, na Aldeia Multiétnica, em Goiás.

“O nome do mascote será mais um símbolo da diversidade que a Taça representa. Mais do que um personagem, ele é um elo entre culturas, territórios e gerações”, completa Líbia.