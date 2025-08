Casagrande destaca ‘craque’ e crava vencedor de Atlético-MG x Flamengo

O ex-jogador Walter Casagrande analisou o duelo entre Atlético-MG x Flamengo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (6). O duelo promete fortes emoções, e Casagrande apontou um jogador desequilibrante no duelo e que pode fazer a diferença.

A bola rola às 21h30 (Brasília) e vai definir quem dos dois gigantes vai avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida entre Atlético-MG x Flamengo, melhor para os mineiros, que venceram por 1 a 0 no Maracanã.

Para a decisão desta quarta-feira (6), na Arena MRV, Casagrande destacou Hulk, do Atlético-MG, e apontou que o Flamengo deve ser eliminado da competição.

- A vantagem do Atlético-MG é significativa. Joga em casa e tem o Hulk, que pode decidir o jogo com uma falta de longe, de pertinho. Um chute, uma arrancada com aquele corpo. O time já está ganhando de 1 a 0 e ainda tem esse cara - falou Casagrande sobre Atlético-MG x Flamengo.

Casagrande comentou sobre Atlético-MG x Flamengo (Foto: Reprodução/Band)

Onde assistir Flamengo x Atlético-MG e prováveis escalações

Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. Vale lembrar que se o Flamengo vencer por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Scarpa); Alexsander, Alan Franco, Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.