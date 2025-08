Durante o programa ao vivo "Lance a Lance!" desta quarta-feira (6), os jornalistas discutiram o peso da Copa do Brasil no planejamento das equipes brasileiras. Segundo Pedro Werneck, os times que dominam o futebol nacional nos últimos anos, como Flamengo e Palmeiras, tem dificuldade de decidir como tratar o torneio.

continua após a publicidade

- Parece que para esses times gigantes do momento, com mais responsabilidade, a Copa do Brasil virou quase um fardo. Você ser eliminado é princípio de crise, jogar a temporada no lixo. Se ganhar, é para salvar a temporada, para não passar em branco. Não é prioridade, mas se cair a torcida fica revoltada. A torcida trata como se o Flamengo tivesse obrigação de ganhar tudo, por exemplo, mas ganhou um dos últimos seis grandes títulos (Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores) - afirmou.

Assista ao "Lance a Lance!" completo abaixo. O debate citado começa no minuto 01:04:06.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outro comentarista presente na live, Rafael Mello ressaltou que os times são cobrados por não priorizarem a Copa do Brasil, especialmente quando não vencem outra grande competição na temporada.

continua após a publicidade

- E sempre tem aquele peso de, se você largar a Copa do Brasil, não der prioridade, for eliminado e não ganhar outro campeonato, você fez a pior escolha da sua vida e vai ser lembrado pela eternidade - disse.

O debate surge em semana que Flamengo e Palmeiras se planejaram de forma bastante diferente. O Rubro-Negro poupou alguns jogadores no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG e foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã. O Verdão, que foi superado pelo mesmo placar no duelo com o Corinthians na Neo Química Arena, optou por poupar o time inteiro diante do Vitória, pelo Brasileirão, para estar 100% na partida de volta.

continua após a publicidade

Os dois gigantes enfrentam pressão da torcida na competição, uma vez que enfrentam grandes rivais - interestadual, no caso do Flamengo, e o maior estadual, no caso do Palmeiras.

Os comentaristas também ressaltaram que, entre 2001 e 2012, os participantes brasileiros da Libertadores não disputavam a Copa do Brasil, o que tornava o torneio prioridade para a maioria dos competidores. Por outro lado, a taça passou a pagar premiações enormes nos últimos anos, inviabilizando que times a deixem de lado no planejamento da temporada.

Corinthians e Palmeiras realizaram jogo tenso na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Sormani crava eliminados em Atlético x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

Jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Bragantino x Botafogo - 19h (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Jogo de ida: Botafogo 2 x 0 Bragantino

Atlético-MG x Flamengo - 19h (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Jogo de ida: Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Retrô x Bahia - 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena de Pernambuco, Recife (PE)

Jogo de ida: Bahia 3 x 2 Retrô

Athletico-PR x São Paulo - 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Jogo de ida: São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

Fluminense x Internacional - 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Jogo de ida: Internacional 1 x 2 Fluminense

Palmeiras x Corinthians - 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Jogo de ida: Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Vasco x CSA - 20h (de Brasília) desta quinta-feira (7)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Jogo de ida: CSA 0 x 0 Vasco

CRB x Cruzeiro - 21h (de Brasília) desta quinta-feira (7)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Jogo de ida: Cruzeiro 0 x 0 CRB