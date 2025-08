Usain Bolt fará participação especial em novela da Globo

O recordista mundial dos 100m e 200m rasos, Usain Bolt, fará uma participação especial na novela brasileira "Vale Tudo", da Rede Globo. O jamaicano contracenará com o ator Cauã Reymond em cena que mistura humor e publicidade, prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (20), em capítulo que ainda será gravado.

De acordo com a apuração do portal "LeoDias", sequência mostrará o encontro do velocista com os personagens César, interpretado por Reymond, e Olavo, vivido por Ricardo Teodoro, durante uma corrida na praia do Rio de Janeiro. Os personagens avistam Bolt em um quiosque promocional de uma marca de sabão para roupas, quando César exclama: "Aquele não é o Usain Bolt?".

Na cena, o atleta demonstra entusiasmo pela paisagem carioca, afirmando: "Olha essa paisagem! Isso é incrível". A participação inclui momentos de interação com os personagens, com direito a fotos e divulgação de um novo produto que promete limpar e perfumar roupas em 15 minutos – tempo que os personagens levam para completar uma corrida de 5km na trama.

A estratégia de marketing integra publicidade à narrativa da novela, abordagem já utilizada anteriormente com a participação da cantora Sandy. A ação promocional acontece em cenário natural do Rio de Janeiro, onde os personagens praticam corrida regularmente.

Carreira de Bolt

O consagrado velocista jamaicano construiu carreira histórica no atletismo mundial. Bolt é o único homem a conquistar três medalhas de ouro consecutivas nos 100m e 200m rasos em Olimpíadas, feito alcançado em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. O multicampeão acumula ainda 11 títulos mundiais em sua trajetória esportiva.

