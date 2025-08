Flamengo se inspira no passado para bater o Atlético-MG e seguir na busca do hexa

O Flamengo visita o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa correr atrás do resultado para seguir sonhando com o hexacampeonato (campeão em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024). Para isso, se inspira no passado para bater a equipe mineira.

Essa é a quinta vez que rubro-negros e atleticanos cruzam caminhos na Copa do Brasil. No retrospecto, o time carioca leva a melhor, com duas classificações a seu favor, além de um título, contra uma do Galo. Em oito jogos, são cinco vitórias do Flamengo, duas do Atlético-MG e um empate.

Veja os confrontos entre Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil

2006 - quartas de final - Flamengo classificado

Jogo de ida - Flamengo 4 x 1 Atlético-MG (Maracanã) Jogo de volta - Atlético-MG 0 x 0 Flamengo (Mineirão)

Léo Moura durante jogo no Mineirão (Foto: Andre Brant/Agencia Lancepress)

2014 - semifinal - Atlético-MG classificado

Jogo de ida - Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (Maracanã) Jogo de volta - Atlético-MG 4 x 1 Flamengo (Mineirão)

2022 - oitavas de final - Flamengo classificado

Jogo de ida - Atlético-MG 2 x 1 Flamengo (Mineirão) Jogo de volta - Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (Maracanã)

Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil 2022 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

2024 - final - Flamengo campeão

Jogo de ida - Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Maracanã) Jogo de volta - Atlético-MG 0 x 1 Flamengo (Arena MRV)

Flamengo x Atlético-MG pela final da Copa do Brasil (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Flamengo aposta em ivencibilidade na Arena MRV

Outro ponto para os rubro-negros se apegarem é o retrospecto na casa do Atlético-MG. Em dois jogos na Arena MRV, o Flamengo tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias.

2024 - Campeonato Brasileiro

Atlético-MG 2 x 4 Flamengo (Arena MRV)

2024 - Copa do Brasil

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo (Arena MRV)

